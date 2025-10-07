Papua Yeni Gine'de 6.6 Büyüklüğünde Deprem! Tsunami Alarmı Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün, Morobe eyaletinin başkenti Lae'nin 26 kilometre batısı-güneybatısı olduğu belirtildi.

CAN KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YOK

Yaklaşık 100 kilometre derinlikte meydana gelen depremin 6.6 büyüklüğünde olduğu ifade edildi. Depremin ardından "tsunami" uyarısı verildi ancak henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: AA