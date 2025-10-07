Yüzlerce Kişi Mahsur Kalmıştı! Everest'te 1 Kişi Öldü, 200 Kişi Kurtarılmayı Bekliyor

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde etkili olan kar fırtınası nedeniyle Everest Dağı’nda yürüyüş yapan binlerce kişi mahsur kaldı. 1 kişi hipotermi nedeniyle hayatını kaybederken, 200’den fazla kişi hala kurtarılmayı bekliyor.

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde bulunan Everest Dağı’nda etkili olan şiddetli kar fırtınası, yürüyüş yapan grupları hazırlıksız yakaladı. Kamplarda mahsur kalan yürüyüşçülerden 1 kişinin hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği, 200’den fazla kişinin ise hala kurtarılmayı beklediği bildirildi.

350 KİŞİ KURTARILDI

Çin medyasına göre olay, dağın Laohugou bölgesinde meydana geldi. Fırtına nedeniyle bölgeye ulaşımın tamamen kesildiği, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı. Yetkililer, yaklaşık bin kişinin fırtına sırasında bölgede mahsur kaldığını, şu ana kadar 350 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı Everest’in doğu yamacında çalışmaların olumsuz hava koşulları nedeniyle güçlükle sürdüğü belirtildi.

Bölgeye girişlerin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak askıya alındığı, kurtarma ekiplerinin köylülerle birlikte mahsur kalanlara ulaşmak için aralıksız çalıştığı bildirildi.

Kaynak: İHA

