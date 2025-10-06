Everest Dağı'nda Felaket: Yüzlerce Kişi Mahsur, Arama-Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Everest Dağı'nın doğu yamaçlarında etkili olan yoğun kar fırtınası sonrasında kamplarda mahsur kalan yüzlerce kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bazı dağcıların hipotermi geçirdiği biliniyor.

Everest Dağı'nda Felaket: Yüzlerce Kişi Mahsur, Arama-Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Everest Dağı'nın doğu yamaçlarında, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi tarafında mahsur kalan dağcıları kurtarmak için dün başlatılan çalışmalar sürüyor. Kurtarma görevlileri, Qudang bölgesinde 350 kişiyi güvenli bir yere ulaştırırken, dağdaki 200 kişiyle de iletişime geçti.

10 kişilik ekibiyle 8 bin 848 metre yüksekliğindeki dağa tırmanan 29 yaşındaki Geshuang Chen, şiddetli fırtına sonrası kar derinliğinin bir metreye ulaştığını belirterek, "Hepimiz deneyimli yürüyüşçüleriz ama kar fırtınasıyla başa çıkmak yine de son derece zordu. Kurtulabildiğim için çok şanslıydım" dedi.

Çin'in Shenzhen kentinde eşi dağda mahsur kalan bir kadın, kar fırtınası nedeniyle geri dönüş yolunun son derece zorlu olduğunu, eşinin yavaş yavaş inebildiğini söyledi. Kurtarma ekipleri için de durumun kolay olmadığına işaret eden kadın, kar altında kalmaktan korkan eşinin neredeyse hiç uyumadığını aktardı.

NE OLMUŞTU?

Everest Dağı’nda yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığı ve bazı turistlerin kurtarıldığı belirtilirken, bazı dağcıların ise hipotermi geçirdiği yönünde yardım çağrısı ulaştığı aktarılmıştı. Çin'de, ülkenin güney ve güneybatı kesimlerini etkilemesi beklenen Matmo Tayfunu'nun yol açabileceği olası seller ve afet durumu nedeniyle alarma geçilmişti.

Güney Asya ülkesi Nepal'de ise şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıkmıştı.

Kaynak: AA

