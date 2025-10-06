Everest Dağı’nda Alarm! Yüzlerce Kişi Mahsur Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Everest Dağı’nın doğu yamaçlarında etkili olan şiddetli kar fırtınası, bölgedeki kamplarda kalan yüzlerce kişinin mahsur kalmasına neden oldu. Çin basınındaki haberlere göre, yetkililer, Everest Dağı'nda binlerce metreyi aşan yükseklikte bulunan kamplara ulaşımı engelleyen kar kütlelerini temizlemek için harekete geçti. Dağda yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığını aktaran yetkililer, dağın Çin'in Tibet Özerk Bölgesi tarafında yüzlerce köylü ve kurtarma ekibinin seferber edildiğini belirtti.

Kamplarda mahsur kalan yüzlerce kişi, kurtarılmayı bekliyor.

YARDIM ÇAĞRILARI YÜKSELDİ

Bazı turistlerin kurtarıldığı belirtilirken, Çin'in 'Blue Sky Rescue' ekibine çadırların yoğun kar nedeniyle çöktüğü, bazı dağcıların ise hipotermi geçirdiği yönünde yardım çağrısı ulaştığı aktarıldı. Çin'de, ülkenin güney ve güneybatı kesimlerini etkilemesi beklenen Matmo Tayfunu'nun yol açabileceği olası seller ve afet durumu nedeniyle alarma geçilmişti. Güney Asya ülkesi Nepal'de ise şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıkmıştı.

Kaynak: AA