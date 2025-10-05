israil'den Flaş Greta Thunberg Kararı!

Gazze’ye yardım götürmek isterken İsrail tarafından alıkonulan Greta Thunberg’le ilgili dikkat çeken bir karar alındı. İsrail basını, genç aktivistin yarın Yunanistan’a gönderileceğini yazdı.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında yeni bir karar alındı. İsrail’in i24News kanalının aktardığına göre, Thunberg ve beraberindeki Yunan vatandaşları, Yunanistan’dan gelecek özel bir uçakla ülkeden çıkarılacak. Aynı uçakta toplamda 165 aktivistin sınır dışı edileceği bildirildi.

KÖTÜ MUAMELE

Gazze’ye yardım götürmek isterken alıkonulan aktivistler, Türkiye’nin tahsis ettiği uçakla önceki gün İsrail’den tahliye edilmişti. İstanbul’a dönen bazı aktivistler, İsrail güvenlik güçlerinin kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve özellikle Greta Thunberg’in aşağılanmaya çalışıldığını açıklamıştı.

Sumud Filosu'ndaki Gazeteci Anlattı: Greta’ya Nazi Yöntemleriyle İşkence!Sumud Filosu'ndaki Gazeteci Anlattı: Greta’ya Nazi Yöntemleriyle İşkence!Dünya

Sumud Filosu'ndaki Aktivistlerin İfadeleri Ortaya Çıktı: İsrail'den İnsanlık Dışı Uygulama!Sumud Filosu'ndaki Aktivistlerin İfadeleri Ortaya Çıktı: İsrail'den İnsanlık Dışı Uygulama!Güncel

Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Nasıl Kurtarıldı? Bakan Fidan AnlattıSumud Filosu'ndaki Aktivistler Nasıl Kurtarıldı? Bakan Fidan AnlattıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Greta Thunberg Sumud Filosu
