israil'den Flaş Greta Thunberg Kararı!
Gazze’ye yardım götürmek isterken İsrail tarafından alıkonulan Greta Thunberg’le ilgili dikkat çeken bir karar alındı. İsrail basını, genç aktivistin yarın Yunanistan’a gönderileceğini yazdı.
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında yeni bir karar alındı. İsrail’in i24News kanalının aktardığına göre, Thunberg ve beraberindeki Yunan vatandaşları, Yunanistan’dan gelecek özel bir uçakla ülkeden çıkarılacak. Aynı uçakta toplamda 165 aktivistin sınır dışı edileceği bildirildi.
KÖTÜ MUAMELE
Gazze’ye yardım götürmek isterken alıkonulan aktivistler, Türkiye’nin tahsis ettiği uçakla önceki gün İsrail’den tahliye edilmişti. İstanbul’a dönen bazı aktivistler, İsrail güvenlik güçlerinin kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve özellikle Greta Thunberg’in aşağılanmaya çalışıldığını açıklamıştı.
Kaynak: AA