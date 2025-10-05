Fransa’da Yeni Dönem! Hükümet Kuruldu

Fransa’da güvenoyu alamayan Bayrou hükümetinin ardından yeni başbakan Sébastien Lecornu kabinesini açıkladı. Elysee Sarayı, Macron’un yarın yeni hükümetle ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yapacağını duyurdu.

Fransa’da Yeni Dönem! Hükümet Kuruldu
Fransa’da François Bayrou hükümetinin güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından 9 Eylül’de başbakan olarak atanan Sébastien Lecornu, yeni kabinesini oluşturdu. Elysee Sarayı Genel Sekreteri Emmanuel Moulin, Lecornu’nun yaklaşık üç buçuk haftalık istişarelerin ardından hükümeti resmen kurduğunu açıkladı.

KABİNEDE YER ALAN İSİMLER

Yeni kabinede Roland Lescure Ekonomi ve Maliye Bakanı, Eric Woerth Konut Bakanı, Naima Moutchou Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Yapay Zeka ve Dijital İşler Bakanı, Marina Ferrari ise Spor ve Gençlik Bakanı oldu. Bruno Le Maire, önceki dönemde yürüttüğü Ekonomi Bakanlığı’ndan Savunma Bakanlığı’na getirildi. İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Adalet Bakanı Gerald Darmanin, Eğitim Bakanı Elisabeth Borne ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot görevlerine devam edecek.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yarın yeni kabineyle ilk Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Lecornu’nun gelecek hafta Meclis’te genel siyaset konuşmasını yapması bekleniyor. Fransa’da son bir yılda bütçe krizleri nedeniyle üç hükümet değişikliği yaşanırken, kamu borcu ve tasarruf planları yeni yönetimin önündeki en büyük sınav olarak görülüyor.

Kaynak: AA

Fransa
