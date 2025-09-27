BM Zirvesinde Macron’a Sıra Dışı Temas! Brezilya Devlet Başkanı Ensesinden Tuttu, Kulağına Fısıldadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yaşanan tartışma konuşulmaya devam ederken, ilginç bir görüntü daha gündem oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ensesinden tuttu

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu toplantıları için bir araya gelen Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında geçen sıra dışı tokalaşma, dikkat çekti.

BM Zirvesi'ne damga vuran anlar

Zirve kapsamında buluşan iki liderin tokalaştığı sırada Lula’nın Macron’un ensesini tutarak kulağına eğilerek bir şeyler söylediği anlar sosyal medyada çok konuşuldu. O anlarda şaşkınlık yaşayan Macron, durumu esprili bir şekilde karşıladı.

Trump ile Filistin konusunda tartışmıştı

Geçtiğimiz günlerde de ABD Başkanı Donald Trump ve Emmanuel Macron arasında yaşanan Filistin gerilimi zirveye damga vurmuştu. Macron, askeri müdahalelerle Gazze’de çözüm sağlanamayacağını belirterek, “Siyasi bir yol haritasına ihtiyacımız var. Bu nedenle Filistin’i tanıma kararı aldık” demişti.

“İSRAİL’İN YANINDAYIM”

Trump ise Fransa’nın kararını eleştirerek, "İsrail’in yanındayım. Hamas’ın meşrulaştırılması anlamına gelen bu tür adımlar atılamaz. 7 Ekim saldırılarını unutamayız. Şu anda atılması gereken tek adım, rehinelerin geri alınması ve çatışmaların sona ermesidir” yanıtını vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi