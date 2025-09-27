BM Zirvesinde Macron’a Sıra Dışı Temas! Brezilya Devlet Başkanı Ensesinden Tuttu, Kulağına Fısıldadı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ensesinden tutup kulağına fısıldadığı anlar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu zirvesine, damga vurdu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yaşanan tartışma konuşulmaya devam ederken, ilginç bir görüntü daha gündem oldu.

BM Zirvesinde Macron’a Sıra Dışı Temas! Brezilya Devlet Başkanı Ensesinden Tuttu, Kulağına Fısıldadı - Resim : 1
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ensesinden tuttu

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu toplantıları için bir araya gelen Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında geçen sıra dışı tokalaşma, dikkat çekti.

BM Zirvesinde Macron’a Sıra Dışı Temas! Brezilya Devlet Başkanı Ensesinden Tuttu, Kulağına Fısıldadı - Resim : 2
BM Zirvesi'ne damga vuran anlar

Zirve kapsamında buluşan iki liderin tokalaştığı sırada Lula’nın Macron’un ensesini tutarak kulağına eğilerek bir şeyler söylediği anlar sosyal medyada çok konuşuldu. O anlarda şaşkınlık yaşayan Macron, durumu esprili bir şekilde karşıladı.

BM Zirvesinde Macron’a Sıra Dışı Temas! Brezilya Devlet Başkanı Ensesinden Tuttu, Kulağına Fısıldadı - Resim : 3
Trump ile Filistin konusunda tartışmıştı

Geçtiğimiz günlerde de ABD Başkanı Donald Trump ve Emmanuel Macron arasında yaşanan Filistin gerilimi zirveye damga vurmuştu. Macron, askeri müdahalelerle Gazze’de çözüm sağlanamayacağını belirterek, “Siyasi bir yol haritasına ihtiyacımız var. Bu nedenle Filistin’i tanıma kararı aldık” demişti.

“İSRAİL’İN YANINDAYIM”

Trump ise Fransa’nın kararını eleştirerek, "İsrail’in yanındayım. Hamas’ın meşrulaştırılması anlamına gelen bu tür adımlar atılamaz. 7 Ekim saldırılarını unutamayız. Şu anda atılması gereken tek adım, rehinelerin geri alınması ve çatışmaların sona ermesidir” yanıtını vermişti.

Trump Savaş İçin Kolları Sıvadı! ABD-Venezuela Arasında Yeni Kriz, İkinci Planı SızdıTrump Savaş İçin Kolları Sıvadı! ABD-Venezuela Arasında Yeni Kriz, İkinci Planı SızdıGüncel

Trump ve Macron Arasında Tansiyon Yükseldi! Dünya Bu Fotoğrafı Konuşuyor, BM Genel Kurulu'na Damga Vuran TartışmaTrump ve Macron Arasında Tansiyon Yükseldi! Dünya Bu Fotoğrafı Konuşuyor, BM Genel Kurulu'na Damga Vuran TartışmaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
BM Emmanuel Macron Donald Trump Birleşmiş Milletler
Son Güncelleme:
Yargıtay'dan 'Ziline Basıp Kaçma' Cezasına Onay Yargıtay'dan 'Ziline Basıp Kaçma' Cezasına Onay
6 Şubat Depremlerinde Bir İlk! 'Belediye Başkanı Asli Sorumlu' Kararı 'Belediye Başkanı Asli Sorumlu' Kararı
71 Yıllık Türk Kulübü İflasın Eşiğinde! Formalarını Satışa Çıkarmak Zorunda Kaldılar 71 Yıllık Türk Kulübü İflasın Eşiğinde
Milyonlarla Erken Emeklilik Kapısı Açıldı! Yasa Meclis’e Geliyor: Kimler Erken Emeklilikten Yararlanacak? Erken Emeklilik Yasası Meclis'e Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Dehşet Anları Saniye Saniye Ev İçi Kamerasında! Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Avrupa'da Kriz Senaryosu: 'Evde Nakit Bulundurun' Avrupa'da Kriz Senaryosu: 'Evde Nakit Bulundurun'
Borsada İkinci Dalga Operasyonu Borsada İkinci Dalga Operasyonu
Trump’tan İsrail'e Net Gazze Mesajı! Netanyahu Köşeye Sıkıştı Trump’tan İsrail'e Net Gazze Mesajı! Netanyahu Köşeye Sıkıştı