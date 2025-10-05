Netanyahu, Trump'ı Çileden Çıkarmış! Telefon Görüşmesi Sızdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılan telefon görüşmesinin gergin geçtiği öğrenildi. Gazze’deki esir değişimi planına ilişkin konuşan ikili arasında tansiyon yükseldi. Amerikan Axios sitesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Netanyahu, Hamas’ın Trump’ın barış planına verdiği yanıtı “Kutlanacak bir şey değil” sözleriyle değerlendirdi.

TRUMP KÜPLERE BİNDİ

Bu ifadeye öfkelenen Trump’ın, “Kahretsin, neden her zaman bu kadar olumsuzsun?” diyerek argo ifadeler kullandığı aktarıldı. Haberde, Trump’ın bu çıkışının, Hamas’ın anlaşmaya yaklaşması durumunda Netanyahu’yu saldırıları durdurmaya ikna etme konusundaki kararlılığının göstergesi olduğu belirtildi. Yetkililere göre Netanyahu, Hamas’ın yanıtının olumlu algılanmaması için ABD ile koordineli hareket etmek isterken, Trump bunun aksine sürecin diplomatik olarak ilerlemesini savundu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas’ın savaş sonrası sürece ilişkin prensipte anlaşmaya vardığını açıkladı. Rubio, “Bu henüz savaşın sonu değil ancak önemli bir adım. Görüşmelerin ayrıntılarının kısa sürede tamamlanmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

