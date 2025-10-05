Hindistan'da Sel Felaketi! En Az 18 Ölü

Hindistan'ın Darjeeling kentinde şiddetli yağışlar sel ve heyelana neden oldu. Bu nedenle en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da Sel Felaketi! En Az 18 Ölü
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ile heyelanlarda 18 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin de kaybolduğu belirtildi. Yetkililer, kentin kuzeyindeki Sikkim eyaleti ile ulaşım ve haberleşme ağlarında aksaklık meydana geldiğini duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afetlerden etkilenenler için taziye mesajı yayımladı. Modi yaralıların kısa sürede iyileşmesini dileyerek, çevre bölgelerde beklenen afetlerin yakından takip edildiğini ve tehlikelere karşı tetikte olunduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

