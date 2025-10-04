Bulgaristan'da Sel Felaketi: 3 Can Kaybı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Karadeniz sahilinde, Burgas iline bağlı Elenite tatil köyü adeta bir felaketle sarsıldı. 3 Ekim sabahı saat 11.40 civarında başlayan şiddetli yağış, kısa sürede 200-250 mm su birikimine neden olarak dev bir sel dalgasını tetikledi. Otellerin bodrum katlarını su altında bırakan, onlarca aracı denize sürükleyen sel, 3 kişinin ölümüne yol açtı. En trajik detay ise, can kayıplarından ikisinin kurtarma ekiplerinden olması.

İçişleri Bakanı Daniel Mitov, Nessebar'da düzenlediği basın toplantısında olayı doğrulayarak, "Elenite'de sel sularında 3 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 2'si, yardım çağrılarına yanıt veren kurtarıcılar" dedi. Bakan Mitov, hayatını kaybeden kurtarıcılardan birinin Sınır Polisi memuru, diğerinin ise enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ekskavatör operatörü olduğunu belirtti. Üçüncü kurban ise, otel odasında mahsur kalan bir işçi olarak kaydedildi. Mitov, "Bu kahramanlar, başkalarını kurtarmak için canlarını feda etti" diyerek, ailelere başsağlığı diledi.

Kaynak: DHA