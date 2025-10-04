Filistin Devlet Başkanı'ndan Hamas’ın Yanıtına Destek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de savaşı sona erdirme ve barış sürecini ilerletme çabalarını övdü. Abbas, kalıcı barışa yönelik girişimlerinden dolayı Trump’a teşekkür ederken, sürece destek veren Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Katar, BAE, Türkiye, Endonezya ve Pakistan başta olmak üzere Arap ve İslam ülkelerine de şükranlarını sundu.

Abbas, Filistin Devleti’nin bu aşamadan itibaren ABD ve tüm ilgili taraflarla yapıcı şekilde çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Hedeflerinin, uluslararası meşruiyet temelinde kalıcı ve adil bir barış olduğunu ifade etti.

“Şu anda bizi ilgilendiren en önemli mesele, derhal ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması, BM aracılığıyla acil insani yardımların ulaştırılması, zorla göç ettirme ve ilhakın önlenmesi ve yeniden imar sürecinin başlamasıdır” diyen Abbas, Gazze’nin egemenliğinin Filistin Devleti’ne ait olduğunu vurguladı. Batı Şeria ile Gazze arasındaki bağın yalnızca Filistin yasaları ve devlet kurumlarıyla kurulabileceğini, bunun da birleşik bir Filistin idari komitesi ve güvenlik güçleriyle mümkün olacağını söyledi.

Abbas ayrıca, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasına giden yolun açılması için arabulucular ve ilgili taraflarla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

İSLAMİ CİHAD'DAN DESTEK

Öte yandan Filistinli grup İslami Cihad, Hamas’ın açıklamasının ardından ABD’nin Gazze’deki çatışmayı sona erdirmeye yönelik planına destek verdi. El Arabiya’nın haberine göre, örgüt bu girişimin Filistinlilerin ortak tutumunu yansıttığını belirtti. Gazze’deki İsrailli esirlerin bir kısmının İslami Cihad’ın elinde bulunduğu biliniyor.

ABD Başkanı Trump daha önce Hamas’tan Gazze planına en geç 5 Ekim’e kadar yanıt vermesini istemişti. Hamas, planın detaylarını görüşmeye hazır olduğunu, esirlerin serbest bırakılması ve hayatını kaybedenlerin naaşlarının teslim edilmesinin İsrail ordusunun tamamen çekilmesi karşılığında mümkün olabileceğini açıklamıştı.

Kaynak: ANKA