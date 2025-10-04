İran'da İsrail'le İşbirliği Yaptığı İddia Edilen 6 Kişi İdam Edildi

İran'da İsrail'le işbirliği yaptığı tespit edilen 6 kişi daha idam edildi. Söz konusu idamların belge ve delillerle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Son Güncelleme:
İran'da İsrail'le İşbirliği Yaptığı İddia Edilen 6 Kişi İdam Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran’da İsrail’le işbirliği yaptığı ve son yıllarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen 6 kişi idam edildi.

İran’ın resmi medya kaynaklarından alınan habere göre, srail ile iş birliği yaptıkları ve son yıllarda Huzistan eyaletinde düzenledikleri silahlı saldırılarla ülkenin güvenliğini hedef aldıkları gerekçesiyle 6 kişi idam edildi. Haberde, mevcut delil ve belgeler doğrultusunda sanıklara idam cezası verildiği, soruşturma ve yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından kararın Yüksek Mahkeme tarafından onaylandığı ve cezalarının bu sabah infaz edildiği belirtildi.

Ayrıca söz konusu kişilerin güvenlik güçleri ve sivillere yönelik çok sayıda suikast ve saldırıda doğrudan yer aldıklarının tespit edildiği kaydedildi. Suçlarını ayrıntılı şekilde itiraf ettikleri de aktarılan haberde, bomba yapımı ve yerleştirilmesi, Hürremşehr kentinde bir benzin istasyonunun patlatılması, bankalara silahlı saldırı düzenlenmesi, askeri bir merkeze el bombası atılması ve camilere ateş açılması gibi sabotaj eylemlerini planladıkları ve gerçekleştirdikleri belirtildi.

İran'dan Kritik Nükleer Bomba Açıklaması!İran'dan Kritik Nükleer Bomba Açıklaması!Dünya
İran, Almanya İngiltere, Fransa... New York'ta 'Nükleer' Zirveİran, Almanya İngiltere, Fransa... New York'ta 'Nükleer' ZirveDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
İran İsrail
Son Güncelleme:
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
ABD Birbirine Girmişti... Mahkemeden 'Doğum Yoluyla Vatandaşlık' Kararı Mahkemeden 'Doğum Yoluyla Vatandaşlık' Kararı
Galatasaray'da Mauro Icardi Depremi! Liverpool Maçında Yaşanan Skandalı Açıkladı Galatasaray'da Mauro Icardi Depremi!
Gazze'ye Giden Yeni Filoda 3 Türk Milletvekili Var: 'Birkaç Güne Tehlikeli Sulardayız' 'Birkaç Güne Tehlikeli Sulardayız'
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Bomba İddia: Bu Tarihlere İşaret Etti... Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor Referandum Yolda, Erken Seçim Geliyor
Özgür Özel Cezaevinde Duyduklarını Anlattı: 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum' 'Teker Teker Alınlarından Öpüyorum'
Hamas'ın Yanıtından Sonra Kritik Hamle: İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı İsrail'den 'Operasyonları Durdurun' Talimatı
Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Çifte Uyarı! Şemsiyesiz Sakın Çıkmayın
65 Yaşa Rapor Zorunluluğu mu Var? Açıklama Geldi 65 Yaşa Rapor Zorunluluğu mu Var? Açıklama Geldi