İtalya’da Sel Felaketi: Bir Kişi Kayboldu, Sokaklar Sular Altında

İtalya’nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar, Como, Monza, Brianza ve Milano şehirlerinde hayatı felç etti. Seveso Nehri’nin taşmasıyla birlikte sokaklar ve alt geçitler sular altında kalırken, araçlar sel sularına gömüldü, okullar ise önlem olarak tahliye edildi. Milano’nun kuzeyindeki semtler ile Lombardiya bölgesi genelinde acil durum ekipleri kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösterirken, Como, Monza, Varese ve Milano’da toplam 200 personel görevlendirildi.

BİR KİŞİ SELE KAPILDI

Piedmont bölgesindeki bir kamp alanında ise felaket daha ağır sonuçlar doğurdu. Alman uyruklu bir kadının sel sularına kapılarak kaybolduğu bildirildi. Kadının, eşiyle birlikte selden yürüyerek kaçmaya çalıştığı, eşinin kucağındaki köpekle kurtulmayı başardığı, ancak kadının suya kapıldığı aktarıldı. İtfaiye ekipleri, dalgıçlar, dronelar ve bir helikopterle kayıp kadını bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun yağışlar ulaşımı da olumsuz etkiledi. İsviçre’nin Chiasso bölgesi ile Milano Centrale hattındaki tren seferleri, fırtına ve selin yol açtığı hasar nedeniyle Pazartesi öğle saatlerinden itibaren aksadı. İsviçre Federal Demiryolları (SBB), Como bölgesinde yaşanan bu durum nedeniyle demir yolu trafiğinde kısmi kesintiler yaşandığını duyurdu.

Kaynak: İHA