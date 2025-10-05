DSÖ, Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesi’ne Yardım Ulaştırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Ehli Baptist Hastanesi’ne bir kamyon dolusu ilaç ulaştırdı. Saldırılar ve kuşatma nedeniyle bölgeye yardım gönderilemiyordu. DSÖ ekibi, Gazze’nin güneyinden yola çıkarak, Filistinlilerin kuzeyden güneye göç ederken kullandığı Reşid Caddesi üzerinden hastaneye ulaştı. Zorlu yolculuk sırasında ekip, yolda karşılaştıkları 2 Filistinliye ait cansız bedenleri de hastane morguna nakletti.

Gazze’de sağlık sistemi çökme noktasına gelirken, Ehli Baptist Hastanesi bölgedeki az sayıdaki aktif merkezlerden biri olarak ayakta kalmaya çalışıyor. Sınırlı imkanlarla hizmet veren hastane, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle hastalara müdahale etmekte büyük zorluk yaşıyor.

Kaynak: AA