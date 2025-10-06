AVM’ler Pazar Günü Kapanacak mı? Bakanlıktan Yanıt Geldi

Gazeteci Alican Uludağ, AVM’lerin pazar günleri kapatılması için CİMER’e başvurdu. Yerel esnafın korunması ve kentlerin kimliğini yitirmemesi gerektiğini savunan Uludağ’ın talebine Ticaret Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

Son Güncelleme:
AVM’ler Pazar Günü Kapanacak mı? Bakanlıktan Yanıt Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazeteci Alican Uludağ, alışveriş merkezlerinin pazar günleri kapatılması talebiyle Ticaret Bakanlığı’na CİMER üzerinden resmi bir başvuru yaptı. Uludağ, yerel esnafın korunması, kentlerin kimliksizleşmesinin önlenmesi ve küçük işletmelerin desteklenmesi amacıyla bu uygulamanın zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu.

CİMER’DEN BAŞVURUYA YANIT

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Uludağ’ın başvurusuna verdiği yanıtında, AVM’lerin çalışma saatleriyle ilgili düzenlemenin yasal çerçevede bulunduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığı, 6585 sayılı Perakende Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin, çalışma saatlerinin üst meslek kuruluşları ile birlikte belirlenebileceğini veya valilikler aracılığıyla düzenlenebileceğini vurguladı.

Bakanlık, şu an için böyle bir müşterek teklifin ulaşmadığını ancak başvurunun mevzuat değişikliği çalışmalarında değerlendirilmek üzere kayıt altına alındığını ifade etti.

AVM’ler Pazar Günü Kapanacak mı? Bakanlıktan Yanıt Geldi - Resim : 1
Cimer'in yanıtı

‘YEREL ESNAFIN KORUNMASI İÇİN…’

Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımında AVM’lerin pazar günleri kapatılmasının küçük esnafı korumak açısından hayati önemde olduğunu savundu. Uludağ, AVM’lerin kentlerde tüketim kültürünü yaygınlaştırdığını, trafik ve güvenlik sorunlarına yol açtığını, yerli üretim ve küçük esnafı olumsuz etkilediğini ve ithalatı artırdığını savunarak, devletin bu konuda hızlı ve sert tedbirler alması gerektiğini dile getirdi.

BÖLGESEL YETKİ VALİLİKLERDE

CİMER yanıtında, bazı illerde AVM’lerin çalışma saatlerinin valilikler aracılığıyla belirlendiği bilgisi de yer aldı.

2025 Nobel Tıp Ödülü'nün Sahipleri Belli Oldu2025 Nobel Tıp Ödülü'nün Sahipleri Belli OlduDünya
Kızılcık Şerbeti'ne Bomba Transfer! Ortalığı Birbirine KatacakKızılcık Şerbeti'ne Bomba Transfer! Ortalığı Birbirine KatacakMagazin
Şanlıurfa’da Bir İlk! İnsanlık Tarihinin Sırrı Ortaya ÇıktıŞanlıurfa’da Bir İlk! İnsanlık Tarihinin Sırrı Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AVM
Son Güncelleme:
Güllü’nün Adli Tıp Raporu Ortaya Çıktı! 3.53 Promil Alkollü Olduğu Tespit Edildi Güllü’nün Adli Tıp Raporu Ortaya Çıktı
Galatasaray’da Flaş Gelişme! Okan Buruk Kara Kara Düşünüyor: Takımın Bel Kemiği 2 Maç Yok Galatasaray'ın Yıldızı 2 Maç Yok
İş Yerine Yorgun Mermi İsabet Etti İş Yerine Yorgun Mermi İsabet Etti
Bugünü Bir Daha Unutamayacak! Arda Turan Darmadağın Oldu, Ne Olduğunu Anlayamadı Bile Arda Turan Darmadağın Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye Operasyon
AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler: ‘AK Parti Kendi Varlık Prensiplerine İhanet Etmiştir’ AKP’nin Kurucu İsminden Partiye Zehir Zemberek Sözler
Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu Ev Sahibinden Skandal İlan! 'Emekliye Ev Yok' Dedi, Gerekçesi Olay Oldu
Meteoroloji Tarih Verdi! Günlerce Sürecek Şiddetli Yağışlar Kapıda Meteoroloji Tarih Verdi! Şiddetli Yağışlar Kapıda
İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama İsrail'in Alıkoyduğu 14 Türk Vatandaşıyla İlgili Dışişleri'nden Flaş Açıklama