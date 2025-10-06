AVM’ler Pazar Günü Kapanacak mı? Bakanlıktan Yanıt Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazeteci Alican Uludağ, alışveriş merkezlerinin pazar günleri kapatılması talebiyle Ticaret Bakanlığı’na CİMER üzerinden resmi bir başvuru yaptı. Uludağ, yerel esnafın korunması, kentlerin kimliksizleşmesinin önlenmesi ve küçük işletmelerin desteklenmesi amacıyla bu uygulamanın zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu.

CİMER’DEN BAŞVURUYA YANIT

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Uludağ’ın başvurusuna verdiği yanıtında, AVM’lerin çalışma saatleriyle ilgili düzenlemenin yasal çerçevede bulunduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığı, 6585 sayılı Perakende Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin, çalışma saatlerinin üst meslek kuruluşları ile birlikte belirlenebileceğini veya valilikler aracılığıyla düzenlenebileceğini vurguladı.

Bakanlık, şu an için böyle bir müşterek teklifin ulaşmadığını ancak başvurunun mevzuat değişikliği çalışmalarında değerlendirilmek üzere kayıt altına alındığını ifade etti.

Cimer'in yanıtı

‘YEREL ESNAFIN KORUNMASI İÇİN…’

Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımında AVM’lerin pazar günleri kapatılmasının küçük esnafı korumak açısından hayati önemde olduğunu savundu. Uludağ, AVM’lerin kentlerde tüketim kültürünü yaygınlaştırdığını, trafik ve güvenlik sorunlarına yol açtığını, yerli üretim ve küçük esnafı olumsuz etkilediğini ve ithalatı artırdığını savunarak, devletin bu konuda hızlı ve sert tedbirler alması gerektiğini dile getirdi.

BÖLGESEL YETKİ VALİLİKLERDE

CİMER yanıtında, bazı illerde AVM’lerin çalışma saatlerinin valilikler aracılığıyla belirlendiği bilgisi de yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi