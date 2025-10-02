Sivas'ta Korkutan Deprem!

Sivas’ın Gölova ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın depreme ilişkin yaptığı ilk bildirime göre depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Sivas'ta Korkutan Deprem!
Bir süredir birçok depremde art arda sarsıntılar kaydedilirken, son olarak İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ın Gölova ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 14.12 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

AFAD'ın depreme ilişkin paylaşımı şöyle:

Kandilli Rasathanesi ise depreme ilişkin yaptığı açıklamada, büyüklüğü 3.7 olarak açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Deprem Sivas
