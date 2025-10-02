Sivas'ta Korkutan Deprem!
Sivas’ın Gölova ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın depreme ilişkin yaptığı ilk bildirime göre depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
Bir süredir birçok depremde art arda sarsıntılar kaydedilirken, son olarak İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ın Gölova ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 14.12 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.
AFAD'ın depreme ilişkin paylaşımı şöyle:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 2, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Gölova (Sivas)
Tarih:2025-10-02
Saat:14:12:37 TSİ
Enlem:40.01944 N
Boylam:38.7225 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/rV2urXeS9X@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depreme ilişkin yaptığı açıklamada, büyüklüğü 3.7 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 2, 2025
KARAYAKUP-GOLOVA (SIVAS) https://t.co/hdijizIVYy
02.10.2025, 14:12:33 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 4.9 km#Kandilli
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN...
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: Haber Merkezi