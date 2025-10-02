Sivas'ta Korkutan Deprem!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir birçok depremde art arda sarsıntılar kaydedilirken, son olarak İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ın Gölova ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 14.12 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

AFAD'ın depreme ilişkin paylaşımı şöyle:

Kandilli Rasathanesi ise depreme ilişkin yaptığı açıklamada, büyüklüğü 3.7 olarak açıkladı.

