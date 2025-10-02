İki Tır Çarpıştı! 3'ü Ağır, 4 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar yolunun Çay’a bağlı Çayırpınar köyü yakınlarında gerçekleşti. Konya’dan Afyonkarahisar yönüne giden sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 55 RG 011 plakalı boş tır ile 63 PY 400 plakalı saman balyası yüklü tır çarpıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı. Araçlardaki yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Çay, Bolvadin ve Afyonkarahisar’daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan Konya-Afyonkarahisar yolu, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden açıldı. Araçlarda büyük çapta hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA