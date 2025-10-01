Bir Deprem Daha! Simav Beşik Gibi Sallanıyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
Bir Deprem Daha! Simav Beşik Gibi Sallanıyor
Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Son olarak Kandilli Rasathanesi, Simav’da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli’nin açıklamasında depremin derinliği 8.1 kilometre olarak açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Simav Deprem
