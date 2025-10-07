Bakan Resmen Açıkladı: Suriye'de Ateşkes Kararı

Suriye Savunma Bakanı Abu Kasra, Suriye yönetimi ve SDG'nin kapsamlı ateşkeste anlaştığını duyurdu.

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Abu Kasra ve terör örgütü SDG lideri Mazlum Abdi, Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusundaki tüm cephelerde kapsamlı bir ateşkes konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Bakan Abu Kasra, ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi.

İki taraf arasında son dönemde yaşanan çatışmalar, mart ayında SDG ile Suriye hükümeti arasında imzalanan ve bölgesel gücü devlet kurumlarına entegre etmeyi amaçlayan önemli bir anlaşmaya gölge düşürmüştü.

