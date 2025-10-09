İstanbul’da Feci Kaza: 16 Yaşındaki Çocuk Faciaya Neden Oldu! 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, Annesi Yaralı
Sancaktepe'de annesiyle birlikte yürüyen 5 yaşındaki Ömer G., seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk, otomobil ile park halindeki başka bir araç arasında sıkıştı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Annesi Neriman G. ise kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan 16 yaşındaki sürücü Muhammed Furkan Ö., polis tarafından ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü.
Kaza, saat 13.00 civarında Yunus Emre Mahallesi İskenderpaşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, 5 yaşındaki Ömer G. ve annesi Neriman G., cadde üzerinde yürürken, 16 yaşındaki Muhammed Furkan Ö.’nün kullandığı 34 BTA 843 plakalı otomobil çarptı.
ANNE VE ÇOCUK ARAÇLAR ARASINDA SIKIŞTI
Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk ve annesi, otomobil ile park halindeki başka bir araç arasında sıkıştı. Kazada her iki yaralı da ciddi şekilde etkilendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı ve caddeyi trafiğe kapattı.
KÜÇÜK ÖMER HAYATINI KAYBETTİ, ANNE HASTANEDE
Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı müdahalede Ömer G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Neriman G. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Anne Neriman G.’nin durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Küçük Ömer’in cenazesi, polis incelemelerinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
SÜRÜCÜNÜN ARACI İZİN ALMADAN KULLANDIĞI İDDİASI
Öte yandan, kazaya neden olan 16 yaşındaki Muhammed Furkan Ö.’nün, abisinin üzerine kayıtlı olan otomobili babasının haberi olmadan aldığı ileri sürüldü. Kazanın ardından genç sürücü polis tarafından Çocuk Büro Amirliği’ne götürülerek ifadesi alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA