İstanbul’da Feci Kaza: 16 Yaşındaki Çocuk Faciaya Neden Oldu! 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, Annesi Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, saat 13.00 civarında Yunus Emre Mahallesi İskenderpaşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, 5 yaşındaki Ömer G. ve annesi Neriman G., cadde üzerinde yürürken, 16 yaşındaki Muhammed Furkan Ö.’nün kullandığı 34 BTA 843 plakalı otomobil çarptı.

Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı

ANNE VE ÇOCUK ARAÇLAR ARASINDA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk ve annesi, otomobil ile park halindeki başka bir araç arasında sıkıştı. Kazada her iki yaralı da ciddi şekilde etkilendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı ve caddeyi trafiğe kapattı.

Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı

KÜÇÜK ÖMER HAYATINI KAYBETTİ, ANNE HASTANEDE

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı müdahalede Ömer G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Neriman G. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Anne Neriman G.’nin durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Küçük Ömer’in cenazesi, polis incelemelerinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı

SÜRÜCÜNÜN ARACI İZİN ALMADAN KULLANDIĞI İDDİASI

Öte yandan, kazaya neden olan 16 yaşındaki Muhammed Furkan Ö.’nün, abisinin üzerine kayıtlı olan otomobili babasının haberi olmadan aldığı ileri sürüldü. Kazanın ardından genç sürücü polis tarafından Çocuk Büro Amirliği’ne götürülerek ifadesi alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA