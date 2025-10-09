İstanbul’da Akşam Sürprizi! Mesai Bitti Kabus Başladı, Trafik Yüzde 71’e Dayandı
İstanbul'da öğleden sonra etkili olmaya başlayan sağanak yağmur, iş çıkış saatinin de yaklaşmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğunu artırdı. Avrupa Yakası’ndaki Ankara yönünde trafik genel olarak akıcı seyrederken, Anadolu Yakası’nda ise TEM Otoyolu’nda Edirne yönünde yoğunluk Samandıra’dan başladı. Saat 16.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.
Sağanak yağışın etkili olması ile birlikte İstanbul’da trafik alarmı verildi. Özellikle Avrupa Yakası’nda TEM Otoyolu’nun Edirne yönünde Bahçeşehir’den başlayan yoğunluk, Mahmutbey Gişeleri’ne kadar dur-kalk şeklinde devam etti.
KÖPRÜLER SIKIŞIK
Gişeler sonrası bir süre akıcı hale gelen trafik, Hasdal Kavşağı'na gelindiğinde yeniden yavaşladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişindeki sıkışıklık, köprü geçişinden sonra da etkisini sürdürdü.
D-100 Karayolu’nun Avrupa Yakası’ndaki Ankara yönünde trafik genel olarak akıcı seyrederken, Okmeydanı sonrasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Anadolu Yakası’nda ise TEM Otoyolu’nda Edirne yönünde yoğunluk Samandıra’dan başladı. Ataşehir sapağına kadar süren sıkışıklık, Kavacık’ta bir kez daha artarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yaklaşımında ciddi yavaşlamaya neden oldu. Köprüyü geçtikten sonra Mahmutbey Gişeleri'ne kadar önemli bir sorun yaşanmadı.
AVCILAR’A KADAR SÜRDÜ
D-100 Karayolu’nun Anadolu Yakası'nda ise Maltepe ile Kozyatağı arasındaki yoğunluk dikkat çekerken, Edirne yönünde Uzunçayır'dan itibaren köprü girişinde trafik neredeyse durma noktasına geldi. Avrupa Yakası’na geçildiğinde ise Cevizlibağ’da başlayan yoğunluk, zaman zaman duraksayarak Avcılar’a kadar sürdü.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre, saat 16.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.
