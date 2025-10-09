İstanbul'da Trafiğe Sağanak Engeli! Yollar Kilitlendi, Yoğunluk Yüzde 90'a Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağış, kent genelinde trafiği olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik haritasına göre, saat 08.20 itibarıyla şehir genelinde yoğunluk oranı yüzde 80 olarak ölçüldü.

YÜZDE 90'A ÇIKTI

Anadolu Yakası’nda yoğunluk yer yer yüzde 90’a kadar çıktı. Özellikle D-100 Karayolu’nun Kadıköy, Bostancı ve Kozyatağı mevkilerinde araç trafiği neredeyse durma noktasına geldi.

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

Avrupa Yakası’nda ise Bahçelievler D-100 Karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağış nedeniyle sürücülerin görüş mesafesinin azalması ve yollarda su birikintileri ulaşımı yavaşlattı. Toplu taşıma duraklarında da sabah saatlerinde yoğun kalabalıklar dikkat çekti. Otobüs ve metrobüs hatlarında bekleme sürelerinin uzadığı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların gün içinde aralıklarla devam edeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA