11 Bin Kişi Huzurevi Sırasında... Acı Gerçek CİMER'in Yanıtıyla Ortaya Çıktı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın CİMER üzerinden sorularına verdiği yanıta göre Türkiye genelinde huzurevlerinde yerleşmeyi bekleyen yaşlı sayısını açıkladı.

CİMER’in Başevirgen’e yanıtında 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla huzurevlerine yerleşmeyi bekleyen yaşlı sayısının 11 bin 57 olduğu ortaya çıktı. Başevirgen konuya ilişkin açıklamasında, “2024’te 10 binden fazla başvuru yapılmış, 2025’in daha ilk altı ayında başvuru sayısı 5 bini geçmiş ve 11 bin yaşlımız da hala sırada bekliyor. Ucuz gıda kuyruklarında bekleyen yaşlılarımız artık huzurevi kuyruklarında da bekliyor. İktidar emekliye barınmadan, beslenmeye kadar her alanda zulmetmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Acı gerçek CİMER verilerinde ortaya çıktı.

Huzurevine yerleşmeyi bekleyen yaşlı sayısının fazlalığına dikkat çeken Başevirgen, “Bugün 171 huzurevimiz var ama kapasite 18 bin civarında. Depremde boşaltılan, onarımı bitmeyen kurumlar yüzünden bu kapasitenin bile sadece yüzde 83’ü kullanılabiliyor. 2024’te 10 binden fazla başvuru yapılmış, 2025’in daha ilk altı ayında başvuru sayısı 5 bini geçmiş ve 11 bin yaşlımız da hala sırada bekliyor. Bu tablo sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz” dedi.

