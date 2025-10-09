Giresun’da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

Giresun’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, özellikle Bulancak ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü, şehir içi ulaşım durma noktasına geldi.

Yağışın en yoğun hissedildiği Bulancak ilçe merkezinde, araçlar su birikintileri arasında ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kaldı, vatandaşlar su taşkınları nedeniyle zor anlar yaşadı.

Birçok iş yeri ve apartman girişini su basarken, esnaflar dükkanlarına dolan suyu kovalar ve fırçalarla tahliye etmeye çalıştı. Ancak yağışın şiddeti karşısında Bulancak Belediyesi ekiplerinin müdahalesi yetersiz kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların aralıklarla devam edeceğini belirterek vatandaşları sel, su baskını ve ani taşkınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

