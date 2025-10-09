Batman’da Saman Yüklü Tır Devrildi: 1 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Bayraklı köy yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle saman yüklü tır kontrolden çıkarak yan yattı. Kazanın etkisiyle tırdaki saman balyaları yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yola dökülen saman balyaları ekipler ve çevredeki vatandaşlar tarafından toplanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA