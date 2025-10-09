Malatya’da İnşaatta Kafasına Malzeme Düşen İşçi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Çirikpınar Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerindeki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan işçilerden biri, yukarıdan düşen inşaat malzemesinin kafasına isabet etmesiyle yaralandı.

Durumu fark eden mesai arkadaşları, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk etti.

Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA