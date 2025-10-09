Malatya’da İnşaatta Kafasına Malzeme Düşen İşçi Yaralandı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, başına düşen malzeme sonucu yaralandı.

Son Güncelleme:
Malatya’da İnşaatta Kafasına Malzeme Düşen İşçi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Çirikpınar Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerindeki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan işçilerden biri, yukarıdan düşen inşaat malzemesinin kafasına isabet etmesiyle yaralandı.

Durumu fark eden mesai arkadaşları, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk etti.

Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl’de Demir Korkuluklara Sıkışan İnek KurtarıldıBingöl’de Demir Korkuluklara Sıkışan İnek KurtarıldıGüncel

Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli YakalandıSamsun’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli YakalandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Okulda Kan Donduran Olay! 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti Okulda Kan Donduran Olay! 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Usta İsimden Kahreden Haber! Hollywood Yıldızı Hayatını Kaybetti Usta Oyuncudan Acı Haber! Hayatını Kaybetti
Ev Hanımlarının Vazgeçilmeziydi: Türkiye'nin Ünlü Tencere Markası İflas Etti Türkiye'nin Ünlü Tencere Markası İflas Etti
Denizli'de Karbonmonoksit Faciası! Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti Denizli'de Karbonmonoksit Faciası! Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Usta İsimden Kahreden Haber! Hollywood Yıldızı Hayatını Kaybetti Usta Oyuncudan Acı Haber! Hayatını Kaybetti
Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı? Özgür Özel'den Net Yanıt Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı?
Gazze'de Ateşkes Bilmecesi: Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi
İstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri Paylaştı AFAD İlk Bilgileri Paylaştı, İstanbul'da Deprem!
Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi Altın Zirveden Döndü