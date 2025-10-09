Bingöl’de Demir Korkuluklara Sıkışan İnek Kurtarıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir parkta başını demir korkuluklara sıkıştıran inek, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle zarar görmeden kurtarıldı.

Olay, Kültür Mahallesi Bingöl Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Sahipli olduğu öğrenilen inek, otladığı sırada başını parkın demir korkulukları arasına sıkıştırdı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, hidrolik kesici kullanarak kısa sürede ineği sıkıştığı yerden çıkardı. Başarılı bir şekilde tamamlanan kurtarma operasyonunun ardından hayvan sahibine teslim edildi.

Vatandaşlar, hızlı ve dikkatli çalışmaları nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

