Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki uyuşturucu ticaretine karşı yoğun bir çalışma yürüttü. 9 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirilen iki ayrı operasyon, uyuşturucu ağını çökertme hedefiyle gerçekleştirildi. İlk operasyonda, F.K. (42) ve V.Ç. (45) adlı iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda 114,52 gram sentetik kannabinoid, 5,17 gram metamfetamin, 22,38 gram esrar ve 17 adet sentetik ecza bulundu.

F.K.’nin daha önce “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheliler, adli işlemlerin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.İkinci operasyon ise İlkadım ilçesinde gerçekleşti. Ekipler, Ö.Ö. (39) adlı şüphelinin ikametinde arama yaptı ve burada 451 gram metamfetamin, 35 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 9,34 gram esrar ve 0,24 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan Ö.Ö. de bugün Samsun Adliyesi’ne gönderildi.

Kaynak: İHA