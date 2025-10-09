Nevşehir Devlet Hastanesi’nde 'Rüşvet' Skandalı: Uyuşturucu Testlerini Para Karşılığında Değiştirmişler! Gözaltılar Var

Nevşehir Devlet Hastanesi’nde test sonuçlarını para karşılığı değiştirdikleri iddia edilen aralarında sağlık personelinin de bulunduğu 20 kişi, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Nevşehir Devlet Hastanesi’nde 'Rüşvet' Skandalı: Uyuşturucu Testlerini Para Karşılığında Değiştirmişler! Gözaltılar Var
Nevşehir’de bugün sabah saatlerinde büyük bir yolsuzluk operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Devlet Hastanesi’nde görev yapan bazı sağlık personelinin, test sonuçlarını rüşvet karşılığında manipüle ettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon, Nevşehir ve Kayseri’de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve aralarında doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarının da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir Devlet Hastanesi’nde 'Rüşvet' Skandalı: Uyuşturucu Testlerini Para Karşılığında Değiştirmişler! Gözaltılar Var - Resim : 1

İŞLEM BAŞINA 200-30 BİN TL

Edinilen bilgilere göre, şüphelilerin özellikle uyuşturucu ve alkol test sonuçlarını 20-30 bin TL karşılığında değiştirdiği tespit edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, sahte belgeler ve diğer deliller ele geçirildi. Bu skandal, hastanede uzun süredir devam eden bir usulsüzlük ağını ortaya çıkarırken, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Nevşehir Devlet Hastanesi’nde 'Rüşvet' Skandalı: Uyuşturucu Testlerini Para Karşılığında Değiştirmişler! Gözaltılar Var - Resim : 2

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ilk sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek. Resmi belgede sahtecilik suçlaması, Türk Ceza Kanunu’nun 210. maddesi kapsamında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Ayrıca, kamu görevlisi olmayan sağlık çalışanlarının bu tür eylemleri özel belge sahteciliği olarak değerlendirilip 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Kaynak: DHA

Nevşehir Rüşvet Hastane
