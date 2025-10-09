Malatya'da İş Kazası: İnşaatta İşçinin Kafasına Malzeme Düştü
Battalgazi’de bir inşaatta çalışan işçinin kafasına malzeme düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, kafasına inşaat malzemesi düşmesi sonucu yaralandı.
Olay, Çirikpınar Mahallesi Turgut Temelli Caddesi’ndeki bir şantiyede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
