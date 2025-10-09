Malatya'da İş Kazası: İnşaatta İşçinin Kafasına Malzeme Düştü

Battalgazi’de bir inşaatta çalışan işçinin kafasına malzeme düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Son Güncelleme:
Malatya'da İş Kazası: İnşaatta İşçinin Kafasına Malzeme Düştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, kafasına inşaat malzemesi düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, Çirikpınar Mahallesi Turgut Temelli Caddesi’ndeki bir şantiyede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Malatya iş kazası
Son Güncelleme:
Mauro Icardi’nin Talebi Ağızları Açık Bıraktı! Okan Buruk Duyar Duymaz Anında Reddetti Icardi'den Şaşırtan Talep! Anında Reddetti
Kütahya Depremi Sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Korkutan Uyarı! Tek Noktayı İşaret Etti: ‘O Bölgeye Doğru Büyüyerek İlerliyor’ Korkutan Deprem Uyarısı! O Bölgeye Doğru Büyüyerek İlerliyor
Diyarbakır’da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı Diyarbakır’da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar
ÇOK OKUNANLAR
Usta İsimden Kahreden Haber! Hollywood Yıldızı Hayatını Kaybetti Usta Oyuncudan Acı Haber! Hayatını Kaybetti
Gazze'de Ateşkes Bilmecesi: Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi
Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı? Özgür Özel'den Net Yanıt Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı?
Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi Altın Zirveden Döndü
İstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri Paylaştı AFAD İlk Bilgileri Paylaştı, İstanbul'da Deprem!