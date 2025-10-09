Fırtına Hatay’ı Vurdu! Çatı Uçtu, Araçlar Zarar Gördü
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde şiddetli fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı parçaları park halindeki iki araca zarar verdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde etkili olan fırtına, bir binanın çatısını uçurdu. Ocaklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, uçan çatı parçaları park halindeki iki araca zarar verdi.
Sabah saatlerinden itibaren yağış ve rüzgarın etkili olduğu kentte, olay sırasında yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.
