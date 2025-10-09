Fırtına Hatay’ı Vurdu! Çatı Uçtu, Araçlar Zarar Gördü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde etkili olan fırtına, bir binanın çatısını uçurdu. Ocaklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, uçan çatı parçaları park halindeki iki araca zarar verdi.

Fırtına bir binanın çatısını uçurdu

Sabah saatlerinden itibaren yağış ve rüzgarın etkili olduğu kentte, olay sırasında yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: İHA