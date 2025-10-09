Kaçak Kazı Operasyonu: Suçüstü Yakalandılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Belenalan köyü sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye intikal eden ekipler, Kom Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirdikleri ortak operasyonla 5 şahsı suçüstü yakaladı.

Operasyonda A.Y., E.İ., M.Ç., H.M. ve B.F. isimli şüpheliler zor kullanılmadan gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramada 2 kürek, 1 kazma, 2 balta, 1 calaskal, 3 parça halinde toplam 5 metre uzunluğunda zincir çeki halatı, 1 el dedektörü, 2 dedektör ucu, 1 dedektör kulaklığı, 1 batarya, 1 maket bıçağı, 1 bilgisayar bağlantı kablosu, 1 el küreği, 1 testereli bıçak, 1 kamp baltası ve 1 çakmaklık şarj aleti ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA