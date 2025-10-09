Şanlıurfa’da Kaçakçılık Operasyonu! 1496 Paket Ele Geçirildi

Şanlıurfa’da tütün ve alkol kaçakçılarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı sigara, alkol, çay ve kahve makinesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu! 1496 Paket Ele Geçirildi
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı 1496 adet sigara, 3 litre alkol, 4 kilogram çay ve 2 adet kahve makinesi ele geçirildi.

Tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

