İstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri Paylaştı

İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin Silivri ilçesinde meydana geldiğini bildirirken, depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı.

Son Güncelleme:
İstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri Paylaştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD depreme ilişkin ilk yaptığı bilgilendirmede depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

Deprem 9.9 kilometre derinlikte meydana geldi.

İstanbul'daki deprem çevre illerde de hissedildi.

AFAD'ın depreme ilişkin paylaşımı şöyle:

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıklarken, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem İstanbul
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Tedesco Gördüklerine Daha Fazla Dayanamadı: 3 Yıldızın Fişini Çekti Daha Fazla Dayanamadı! 3 Yıldızın Fişini Çekti
Denizli'de Garip Olay! Aynı Kişi 7 Yıl Sonra Yine Kayboldu Denizli'de Garip Olay! Aynı Kişi 7 Yıl Sonra Yine Kayboldu
Burası Amerika Değil Türkiye! Görenlerin Nutku Tutuldu: 1 Metrelik Dev Yılan Korku Dolu Anlar Yaşattı 1 Metrelik Dev Yılan Korku Dolu Anlar Yaşattı
Usta İsimden Kahreden Haber! Hollywood Yıldızı Hayatını Kaybetti Usta Oyuncudan Acı Haber! Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Usta İsimden Kahreden Haber! Hollywood Yıldızı Hayatını Kaybetti Usta Oyuncudan Acı Haber! Hayatını Kaybetti
Gazze'de Ateşkes Bilmecesi: Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi
Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı? Özgür Özel'den Net Yanıt Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı?
Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi Altın Zirveden Döndü
İstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri Paylaştı AFAD İlk Bilgileri Paylaştı, İstanbul'da Deprem!