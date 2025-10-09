İstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri Paylaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD depreme ilişkin ilk yaptığı bilgilendirmede depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

Deprem 9.9 kilometre derinlikte meydana geldi.

İstanbul'daki deprem çevre illerde de hissedildi.

AFAD'ın depreme ilişkin paylaşımı şöyle:

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıklarken, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.

