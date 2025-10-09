İstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri Paylaştı
İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin Silivri ilçesinde meydana geldiğini bildirirken, depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı.
İstanbul'un Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD depreme ilişkin ilk yaptığı bilgilendirmede depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
Deprem 9.9 kilometre derinlikte meydana geldi.
İstanbul'daki deprem çevre illerde de hissedildi.
AFAD'ın depreme ilişkin paylaşımı şöyle:
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [27.11 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-10-09
Saat:13:33:11 TSİ
Enlem:40.82278 N
Boylam:28.27222 E
Derinlik:9.9 km
Detay:https://t.co/a75prz8UUD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıklarken, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/CLlt3dES2b
09.10.2025, 13:33:09 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
