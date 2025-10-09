Denizli'de Garip Olay! Aynı Kişi 7 Yıl Sonra Yine Kayboldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınmayan 52 yaşındaki Ahmet Sünger için ailesi kayıp başvurusu yaptı. Belediyeden emekli olan Sünger'in, 7 yıl önce de kaybolup 3 gün sonra bulunduğu ortaya çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi’nde yaşayan 52 yaşındaki Ahmet Sünger, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ahmet Sünger’den haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından kayıp şahsın bulunması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatılırken, Ahmet Sünger hakkındaki gerçek herkesi şoke etti.

3 GÜN SONRA BAYGIN BULUNMUŞ

Belediyeden emekli Ahmet Sünger’in 2018 yılı aralık ayında da kaybolduğu, o dönem Akkonak Mahallesi’nde ikamet eden şahsın 3 gün sonra Karaman Mahallesi’nde baygın olarak bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, o dönem, geçici hafıza kaybı yaşayan Sünger’in sokaklarda dolaşırken yorgun düştüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
kayıp Denizli
