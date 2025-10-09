Yolun Karşısına Geçerken Kamyonet Çarptı

Bandırma’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir yaya kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yolun Karşısına Geçerken Kamyonet Çarptı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki bir yaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Atatürk Caddesi’nde meydana gelen kazada, E.D. yönetimindeki 10 APE 485 plakalı kamyonet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan A.A.’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam, sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Balıkesir
Yağmurlar İşe Yaradı mı? İşte İstanbul’un Baraj Doluluk Oranları... Yağmurlar İşe Yaradı mı?
Yazgülü'nü Av Tüfeğiyle Öldürdü! Katile İstenen Ceza Belli Oldu İşte Yazgülü'nü Öldüren Katile İstenen Ceza
Piyasanın Zirve İsmiydi, En Mutlu Gününde Battılar! Almanya'nın 120 Yıllık Dev Şirketi İflas Etti: 350 Çalışan İşsiz Kalacak Piyasaları Sarsan Haber! 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Yanan Otomobil Hurdaya Döndü Yanan Otomobil Hurdaya Döndü
Kütahya Depremi Sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Korkutan Uyarı! Tek Noktayı İşaret Etti: ‘O Bölgeye Doğru Büyüyerek İlerliyor’ Korkutan Deprem Uyarısı! O Bölgeye Doğru Büyüyerek İlerliyor
Dijital Telif Yasası'nda Geri Sayım! Haberi Kopyala-Yapıştır Yapan Yandı Dijital Telif Yasası'nda Geri Sayım! Haberi Kopyala-Yapıştır Yapan Yandı
ÇOK OKUNANLAR
Usta İsimden Kahreden Haber! Hollywood Yıldızı Hayatını Kaybetti Usta Oyuncudan Acı Haber! Hayatını Kaybetti
Gazze'de Ateşkes Bilmecesi: Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi
Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı? Özgür Özel'den Net Yanıt Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı?
Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi Altın Zirveden Döndü
İstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri Paylaştı AFAD İlk Bilgileri Paylaştı, İstanbul'da Deprem!