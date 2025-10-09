Yolun Karşısına Geçerken Kamyonet Çarptı
Bandırma’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir yaya kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki bir yaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Atatürk Caddesi’nde meydana gelen kazada, E.D. yönetimindeki 10 APE 485 plakalı kamyonet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan A.A.’ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam, sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA