Dijital Telif Yasası'nda Geri Sayım! Haberi Kopyala-Yapıştır Yapan Yandı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Giresun Milletvekili Nazım Elmas, dijital telif yasasına ilişkin çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Elmas, üzerinde çalışılan yasanın, haber içeriğini ilk kimin ve hangi internet sitesinin ürettiğini yazılım yoluyla tespit edecek bir sistemle destekleneceğini söyledi.

"EMEĞİN KARŞILIĞI KORUNACAK

Elmas, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda yürütülen çalışmalarda farklı taslakların değerlendirildiğini ve üzerinde mutabık kalınan noktaların tek bir teklif haline getirileceğini belirtti. "Daha kaliteli, daha emek verilmiş içerikler üretmek istiyoruz" diyen Elmas, haber üreticilerinin emeğinin korunmasının temel amaç olduğunu vurguladı. Elmas, "Gazetecilerin, içerik üreticilerinin alın teriyle ortaya çıkan haberlerden gelir elde eden herkesin, bu kazancın kaynağı olan emeği de değerlendirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Giresun Milletvekili Nazım Elmas

TELİF HAKKINI ÖDEMEYENE CEZA

Elmas, tüm siyasi partilerin dijital telif düzenlemesine destek verdiğini belirterek, "Komisyon üyelerimizin ortak kararlılığı sayesinde yasa teklifinin çok kısa sürede Genel Kurul gündemine geleceğini düşünüyoruz" dedi. Yasanın, telif haklarını ödemeyen veya sürece engel olan kişi ve kurumlara hukuki yaptırım öngördüğünü de ifade etti.

YAZILIMLA HABERİN İLK SAHİBİ TESPİT EDİLECEK

Nazım Elmas, düzenlemenin en dikkat çeken yönünün teknolojik altyapı olduğunu belirtti. Yeni sistemde, bir yazılım aracılığıyla haberi ilk kim yazdı, hangi sitede yayımlandı, orijinal cümleyi kim kurdu gibi bilgiler tespit edilebilecek. Bu veriler sayesinde içerik hırsızlığı veya intihal durumlarının anında belirlenmesi hedefleniyor. Elmas, "Bir başkasının içeriğini kopyalayıp kendi üretimiymiş gibi sunanlara müeyyide uygulanacak. Amacımız kimseyi köşeye sıkıştırmak değil, işbirliğini ve kaliteyi artırmak" dedi.

"HERKES KENDİ ÜRETSİN, KALİTE ARTSIN"

Elmas, dijital telif düzenlemesinin sadece gazetecileri değil, tüm dijital içerik üreticilerini kapsayacağını söyledi. Elmas, "İstiyoruz ki herkes kendi içeriğini üretsin, kendi yaratıcılığını ortaya koysun. Bu tatlı rekabet kaliteyi artıracaktır" diyerek, sistemin sektörde etik üretimi teşvik edeceğini ifade etti.

Haber içeriğini ilk kimin ve hangi internet sitesinin ürettiği yazılım yoluyla tespit edilecek.

FRANSA MODELİ ÖRNEK ALINDI

Komisyonun, dijital telif yasası hazırlık sürecinde Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İsviçre ve ABD gibi ülkelerdeki uygulamaları incelediğini belirten Elmas, özellikle Fransa’daki modelden ilham aldıklarını dile getirdi. Ancak Elmas, Türkiye'deki yasal ve kültürel yapıya uygun, yerli bir sistem oluşturacaklarını söyledi.

"TÜM PAYDAŞLARLA ORTAK BİR SİSTEM KURMAK İSTİYORUZ"

Elmas, devletin ilgili kurumlarının sistemin teknik altyapısına destek vereceğini ve halihazırda kullanılan bazı yazılımların bu sürece entegre edileceğini açıkladı. "Bu sadece yasal bir düzenleme değil; gazeteciliği, emeği ve bilginin değerini koruma girişimi olduğunun altını çizen Elmas, "Tüm paydaşlarla ortak bir sistem kurmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Elmas, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun yeni yasama yılı içindeki ilk toplantısında teklifin taslağının masaya yatırılacağını belirterek, dijital telif yasasının kısa sürede Meclis gündemine geleceğini söyledi.

Kaynak: AA