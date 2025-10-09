Yağmurlar İşe Yaradı mı? İşte İstanbul’un Baraj Doluluk Oranları...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul’un barajlarındaki son doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, son dönemdeki yağışların barajlara olumlu katkı sağladığı belirtildi. İSKİ verilerine göre, kentin su ihtiyacını karşılayan barajların toplam doluluk oranı yüzde 80,15’e ulaştı. Bu oran, geçtiğimiz aylarda yaşanan kuraklık endişelerini bir miktar hafifletti.

İstanbul’un 10 ana barajından elde edilen veriler şöyle:

Alibey: Yüzde 64,04

Büyükçekmece: Yüzde 75,28

Darlık: Yüzde 78,37

Elmalı: Yüzde 94,04

Istrancalar: Yüzde 39,58

Kazandere: Yüzde 85,25

Pabuçdere: Yüzde 84,33

Sazlıdere: Yüzde 58,36

Terkos: Yüzde 80,62

Ömerli: Yüzde 93,71

Kaynak: Haber Merkezi