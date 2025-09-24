2025'in En Güçlü Fırtınası Süper Tayfun Ragasa Tayvan'ı Vurdu: 17 Kişi Öldü, 100'ü Aşkın Kayıp

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tayvan'ı sarsan Süper Tayfun Ragasa, doğu kıyılarında büyük bir felakete neden oldu. Fırtınanın getirdiği aşırı yağışlar, Hualien eyaletine bağlı Guangfu ilçesindeki Matai'an Deresi'nde oluşan doğal baraj gölünün taşmasına yol açtı. Gölün duvarlarını yıkarak tsunami etkisiyle ilçeye ilerleyen sel suları, evleri, köprüleri ve araçları sürükledi. Yetkililere göre, felakette en az 14 kişi hayatını kaybederken, 124 kişi hâlâ kayıp. Çoğunluğu yaşlılardan oluşan ölümler, yükselen suların hızı nedeniyle kaçışın zorlaşmasından kaynaklandı.

Tayvan İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "Doğal yollarla oluşan baraj gölünün aşırı yağışların ardından dolması ile meydana gelen su taşkını, gölün duvarlarını yıkarak tsunami etkisi yaparak bir anda Guangfu ilçesine doğru hareket etmiştir. Bunun sonucunda çok kısa süre içinde tüm ilçe sular altında kalarak büyük bir felaket yaşanmıştır. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişeliyiz" denildi. Sel, Matai'an Deresi Köprüsü'nü yok ederken, Guangfu Tren İstasyonu'nu da su bastı. Video görüntüleri, hızla ilerleyen suların araçları ve enkazı sürüklediğini gösteriyor.

ASKERLER DEVREYE GİRDİ

Kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor. Tayvan genelinden sevk edilen ekiplerle birlikte orduya ait 340 asker bölgeye intikal etti. Mahsur kalan 75'ten fazla kişi çamur kaplı sokaklardan kurtarılarak güvenli alanlara taşındı. Evlerin çatılarında bekleyen sakinler, suyun çekilmesini saatlerce bekledi. Başbakan Cho Jung-tai, tahliye emirlerinde yaşanan aksaklıkları soruşturma talimatı vererek, "Yetersiz uyarılar felaketi ağırlaştırdı" dedi. Hualien Valisi, etkilenen ailelere destek sözü verdi.

2025'İN EN GÜÇLÜ FIRTINASI

Ragasa, 2025'in en güçlü fırtınası olarak kaydedildi. Saatte 285 kilometreye varan rüzgarlarıyla Filipinler'i de etkileyen tayfun, şimdi Çin'in güney kıyılarına, özellikle Guangdong eyaletine yöneldi. Hong Kong'da T10 uyarısı verilirken, 2 milyon kişi tahliye edildi. Macau'da sel ve rüzgar hasarı raporlandı; dalgalar 3 metreyi aştı. Filipinler'de ise bir balıkçı teknesinin batmasıyla 1 ölü, 6 kayıp yaşandı.

7 BİN 600 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Uzmanlar, iklim değişikliğinin tayfunları daha yoğun hale getirdiğini belirterek, Tayvan'ın afet mekanizmalarının test edildiğini vurguluyor. Ülke genelinde 7 bin 600 kişi tahliye edildi, 11 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı. Arama-kurtarma operasyonları sürerken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişeli.

