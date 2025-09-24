Cumhurbaşkanı'nın Mesajı New York'ta Dev Ekranda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği New York’un merkezinde dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Şehrin cadde ve sokakları ile ünlü Times Meydanı’ndaki led ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "A Fairer World Is Possible" (Daha adil bir dünya mümkün) sözü yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı, hem Times Meydanı’nda hem de şehrin yoğun kullanılan cadde ve sokaklarında görülebilir şekilde yayınlandı.

CUMHURBAŞKANI DÜNYAYA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Erdoğan, Gazze Şeridi'nde İsrail soykırımına vurgu yapıp insanlık krizini belgeleyen fotoğrafları Genel Kurul'a gösterdi.

Cumhurbaşkanı, Genel Kurul kürsüsünden sadece İsrail silahlarıyla değil, açlıktan ölen sivilleri hatırlattı ve buna rağmen Gazze'deki soykırımın belgelenmesinin engellenemediğini belirtti.

"Bu kürsüde açık açık ifade ediyorum. Gazze'de savaş yok. İki taraftan söz edilemez." diye konuşan Erdoğan, "Bir yanda en modern en öldürücü silahlar olan düzenli ordu. Diğer tarafta masumlar vardır. Bu terörle mücadele değildir. 7 Ekim öne sürülerek soykırımdır, tehcirdir. Bir toplu kıyım politikasıdır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin yönetiminin Amerikan hükümeti tarafından vizeleri iptal edilerek Genel Kurul'a katılımının engellenmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Kaynak: AA