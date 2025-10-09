Kütahya Depremi Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama! 'Yeri ve Yönü Önemli'

Kütahya’da yaşanan 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi. Görür, İzmir-Aydın-Bozdağ horstunun çok önemli olduğunu söyleyerek "Depremlerin yeri ve deprem düzlemlerinin yönü önemlidir" diye konuştu.

Son Güncelleme:
Kütahya Depremi Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama! 'Yeri ve Yönü Önemli'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde Kütahya'da art arda kaydedilen sarsıntılar bölgede endişe yaratırken, saat 02.54 sıralarında Kütahya'da Simav-Yemişli merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD'ın büyüklüğünü 5.0 olarak ölçtüğü deprem İstanbul'da da bazı bölgelerde hissedildi.

Söz konusu depremle ilgili değerlendirmelerini aktaran yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kütahya Depremi Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama! 'Yeri ve Yönü Önemli' - Resim : 1
Prof. Dr. Naci Görür

'DEPREMLERİN YERİ VE YÖNÜ ÖNEMLİ'

Naci Görür, paylaşımında "Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Batı Anadolu batıya doğru kaçış nedeniyle genellikle K-S gerilmektedir. Sonuçta genellikle D-B yönlü grabenler oluşmaktadır. İzmir-Aydın-Bozdağ horstu çok önemlidir. Bu horst boyunca kuzeye doğru tavan bloku listrik bir fay boyunca hareket eder. Farklı sürtünme nedeniyle çapraz graben ve horstlar bu blok içinde gelişir ve depremler oluşturur. Onun için depremlerin yeri ve deprem düzlemlerinin yönü önemlidir. Aksi halde karışık yorumlara neden olurlar" ifadelerini kullandı.

Kütahya Depremi Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama! 'Yeri ve Yönü Önemli' - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te 5.0 büyüklüğünde, 12,1 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Kütahya Valisi Musa Işın, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 02.54’te merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun" ifadelerini kullandı.

Kütahya'da Bir Deprem Daha!Kütahya'da Bir Deprem Daha!Güncel
Kütahya Depremi Sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Korkutan Uyarı! Tek Noktayı İşaret Etti: ‘O Bölgeye Doğru Büyüyerek İlerliyor’Kütahya Depremi Sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Korkutan Uyarı! Tek Noktayı İşaret Etti: ‘O Bölgeye Doğru Büyüyerek İlerliyor’Güncel
Kütahya Beşik Gibi! Ünlü Profesör Deprem Fırtınasının Nedenini AçıkladıKütahya Beşik Gibi! Ünlü Profesör Deprem Fırtınasının Nedenini AçıkladıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem Kütahya Naci Görür
Son Güncelleme:
3 Yıl Önce Zıpkın ve Satırla Yaralanmıştı, Silahlı Saldırıda Öldürüldü... Ağabeyi Polise Gitti, Katil Kardeş Çıktı Ağabeyi Polise Gitti, Katil Kardeş Çıktı
Özgür Özel'den Yurt Dışı Temasları Öncesi Kritik Açıklamalar Özgür Özel'den Yurt Dışı Temasları Öncesi Kritik Açıklamalar
Kütahya Depremi Sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Korkutan Uyarı! Tek Noktayı İşaret Etti: ‘O Bölgeye Doğru Büyüyerek İlerliyor’ Korkutan Deprem Uyarısı! O Bölgeye Doğru Büyüyerek İlerliyor
Galatasaray’da 18 Ekim’de İpler Kopacak! Dursun Özbek’in Bu Hamlesi Başına Bela Oldu: ‘Bunun Hesabını Verecek’ Galatasaray’da 18 Ekim’de İpler Kopacak
ÇOK OKUNANLAR
Gazze'de Ateşkes Bilmecesi: Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi
Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi Altın Zirveden Döndü
Hadise Gözyaşlarına Boğuldu! 'Sabah Korkarak Uyandım' Hadise Gözyaşlarına Boğuldu! 'Sabah Korkarak Uyandım'
AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Ayrıldı AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Ayrıldı
Kütahya'da Bir Deprem Daha! Kütahya'da Bir Deprem Daha!