3 Yıl Önce Zıpkın ve Satırla Yaralanmıştı, Silahlı Saldırıda Öldürüldü... Ağabeyi Polise Gitti, Katil Kardeş Çıktı
Avcılar'da Metin Direk adlı kişi evine gireceği sırada silahlı saldırıda öldürüldü. Direk'in ağabeyi C.D. polise verdiği ifadede kardeşi Metin Direk'in, kardeşi Rıdvan Direk tarafından 3 yıl önce zıpkın ve satırla yaralandığını söyledi. Bunun üzerine şüpheli kardeş Rıdvan Direk gözaltına alındı. Görgü tanıkları da şüpheliyi teşhis edince Rıdvan Direk tutuklandı. Böylelikle Metin Direk'in katili, kardeşi çıktı.
Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'nde 26 Eylül Cuma günü evine girmeye hazırlanan Metin Direk, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Direk, hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 4 adet 9 mm çapında boş kovan tespit edildi.
Cinayet Büro Amirliği, cinayet şüphelisinin olay yerine gri polar, kot pantolon ve yüzünde beyaz renkte maske ve elektrikli scooterla geldiğini; ve aynı şekilde kaçtığını ortaya koydu.
Polis görüntüleri incelerken, öldürülen Rıdvan Direk'in ağabeyi C.D.'nin polise verdiği ifadede, öldürülen kardeşi Metin Direk'in, kardeşi Rıdvan Direk tarafından 3 yıl önce zıpkın ve satırla yaralandığını söylediği öğrenildi.
Direk, kardeşi Rıdvan Direk'in psikolojisinin iyi olmadığını ve 2 ay önce hastanede tedavi gördüğünü de anlattı.
TUTUKLANDI
Bu ifade üzerine Rıdvan Direk gözaltına alındı. Şüpheli Rıdvan Direk, görgü tanıkları tarafından da teşhis edilince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA