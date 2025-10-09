Serdar Öktem Suikastında Tetikçilerin En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı: Cinayet Sonrası Benzinliğe Girmişler

Sinan Ateş davasının tahliye edilen sanığı avukat Serdar Öktem'in öldürülmesi gündemden düşmezken, tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı. Tetikçilerin suikasttan yarım saat sonra bir benzinliğe girdiği öğrenildi.

Ankara'da 30 Aralık 2022 günü öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastının sanıklarından avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de İstanbul Şişli'deki Büyükdere Caddesi'nde seyir halindeki otomobilinde, aracının yanına gelen motosikletliler tarafından öldürüldü. Türkiye gündemine oturan suikastın işleniş şekli ve Öktem'in Casperlar çetesi ile bağlantısı nedeniyle cinayetin Daltonlar'ın işlediği iddia edildi.

Olayın bu iki çetenin bir hesaplaşması olduğu öne sürülürken, dün yapılan cenaze töreninin ardından defnedilen Öktem'in öldürülmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Öktem!in uzun namlulu otomatik silahlarla saldırıya uğrarken karşılık vermeye çalıştığı öğrenildi.

Serdar Öktem'in saldırıya uğradığı araç

KARŞILIK VERMEYE ÇALIŞTI

Star Haber'in haberine göre; takip edildiğini anlayan avukat Öktem, belinden silahını çıkardı. Namluya mermi sürse de tetiği çekemeden öldürüldü. Öktem'in silahı da polisin incelemesi altına alındı.

Serdar Öktem Suikastında Tetikçilerin En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı: Cinayet Sonrası Benzinliğe Girmişler - Resim : 2
Saldırganların benzincideki görüntüsü

Öktem'i öldürenlerin sadece yarım saat sonra bir benzincide görüntülerinin kaydedildiği de ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerin, saldırganların olaydan sonra kaydedilen en net görüntüsünün olduğu belirtildi.

AZMETTİRİCİ DALTONLAR'DAN MI?

Cinayetin azmettiricisinin son olarak Rusya'da izini kaybettiren Daltonlar'ın iki numaralı elebaşı olduğu söyleniyor. İkisinin yaşının 18 yaş altı olduğu bilinen 13 kişi gözaltına alınırken, şahısların, uzun namlulu silahları da başka bir suç örgütünden tedarik ettiği ifade ediliyor.

Kaynak: Star Haber

