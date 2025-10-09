Türk Musikisinin Büyük Ustası Neyzen Niyazi Sayın Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Müzisyen ve neyzen olarak Türk müziğine önemli katkılarda bulunan, ömrünü musikiye adayarak çok sayıda öğrenci yetiştiren neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödül aldı

İBB operasyonlarında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, hayatını kaybeden Neyzen Niyazi Sayın için başsağlığı mesajı yayınladı.

94 yaşında hayatını kaybetti

98 yaşında vefat eden neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın’ın için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Büyük değerimiz, İstanbul’un yaşayan kültür mirası üstad Niyazi Sayın son nefesini verdi. Tek “varı” nefesiydi onu da teslim etti, menzile doğru bir dervişe yakışan hal ile mülksüz, yüksüz yol aldı” dedi.

Niyazi Sayın’ı “İstanbul’un Milli Mücadelesinin kalbi” olarak adlandıran Polat, yaşadığı hissi şöyle dile getirdi: Bir neyzenin son nefesini vermesi ne garip ne bilinmez bir şey. Evrende ses kaybolmaz, sesin titreşimi sonsuza doğru akar derler. Neyinde sese dönüşen nefesi sonsuz semaları dolaşıyor şimdi.

Büyük değerimiz, İstanbul’un yaşayan kültür mirası üstad Niyazi Sayın son nefesini verdi.



Tek “varı” nefesiydi onu da teslim etti, menzile doğru bir dervişe yakışan hal ile mülksüz, yüksüz yol aldı.



3 yıl boyunca 2009-2012 arasında şeyin akıp gittiği zaman içinde, onu… pic.twitter.com/sc6iknu4Ky — Dr. Mahir Polat (@mhrpolat) October 9, 2025

"SANAT AŞKIYLA YOĞRULMUŞ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda ise usta sanatçı için yayınlanan başsağlığı mesajında "Hayatı boyunca sanat aşkıyla yoğrulmuş; ney, ebru ve fotoğraf gibi birçok alanda eserler vermiş, sayısız sanatçının yetişmesine öncülük etmiş olan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Niyazi Sayın’a Allah’tan rahmet, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

NİYAZİ SAYIN KİMDİR?

1927 yılının 12 Şubat günü İstanbul Üsküdar’da dünyaya gelen Niyazi Sayın, ilk ve orta öğrenimini Üsküdar Paşakapı’da tamamladı. Haydarpaşa ve Beyoğlu liselerinde eğitimine devam etse de, babasının vefatı ve İkinci Dünya Savaşı’nın zorlu koşulları nedeniyle lise öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Savaş yıllarında askerliğini Eğitim Alayı’nda yaptıktan sonra, İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü’nde sanat eğitimine başladı.

Öğrencilik döneminde müzikle birlikte spora da ilgi duydu, Fenerbahçe genç takımında bir süre futbol oynadı. Ancak, babasının teşvikiyle müziğe yöneldi ve kısa sürede bu alanda derinleşti. Genç yaşlarında ağız armonikası çalarak başladığı müzik yolculuğunda, özellikle cami musikisine duyduğu ilgi onu geleneksel Türk müziğinin inceliklerine yönlendirdi.

1947 yılında tanıştığı ebru ustası Mustafa Düzgünman, onun sanat hayatında dönüm noktası oldu. Düzgünman’ın evinde yapılan özel dinî musiki meşklerine katılarak müzikteki ilk ciddi adımlarını attı. Aynı zamanda ondan ebru, ciltçilik, fotoğrafçılık ve tesbih koleksiyonculuğu gibi geleneksel sanatların inceliklerini öğrendi.

İlk neyi olan Süpürde Neyi, 4 Mart 1948’de Üsküdar Musiki Cemiyeti’nin neyzenlerinden Emin Bey aracılığıyla, Beyazıt Çadırcılar’daki Osman Dede’den 10 liraya satın aldı. İlk derslerini Neyzen Gavsî Baykara’dan aldı; kısa süre sonra Hattat Necmeddin Okyay aracılığıyla tanıştığı Neyzen Halil Dikmen’in öğrencisi oldu. 21 Ocak 1949’dan itibaren tam on beş yıl boyunca, her Perşembe günü Halil Dikmen’in evinde ney ve resim derslerine devam etti.

1950’li yıllarda Üsküdar Musiki Cemiyeti ve Neyzen Süleyman Erguner’le birlikte İstanbul Radyosu’nda icralarda bulundu. Buradaki performanslarıyla dikkat çeken Sayın, dönemin radyo yöneticisi Dr. Nevzat Atlığ tarafından İstanbul Radyosu kadrosuna alındı. Yaklaşık otuz yıl boyunca bu kurumda ney icra etti; 1954-55 yıllarında şef yardımcılığı ve arşiv çalışmaları görevlerini de üstlendi.

1956-1969 yılları arasında Münir Nurettin Selçuk’un davetiyle İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti’nde görev yaptı; aynı zamanda Selçuk’un konserlerinde neyzen olarak sahne aldı. 1976’da yeni kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi, ardından Nefesli Sazlar Anabilim Dalı Başkanı oldu.

Türk musikisinin büyük ustası, neyzen Niyazi Sayın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik.



Hayatı boyunca sanat aşkıyla yoğrulmuş; ney, ebru ve fotoğraf gibi birçok alanda eserler vermiş, sayısız sanatçının yetişmesine öncülük etmiş olan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük… pic.twitter.com/529wnQ2GeN — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) October 8, 2025

Kaynak: Haber Merkezi