Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi’nde yaşanan olayda, 42 yaşındaki Tunay Acar ile 44 yaşındaki eşi Keziban Pars arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, bir ay önce evlenen çift, birlikte yaşadıkları apart dairesinde alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı.

Tunay Acar, eşi Keziban Pars’ı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti

CİNAYET VE İNTİHAR

Tartışmanın büyümesi üzerine Tunay Acar, eline aldığı tüfekle eşi Keziban Pars’ın başına ateş etti. Pars olay yerinde hayatını kaybederken, Acar aynı tüfekle kendi yaşamına da son verdi.

Babasıyla iletişim kuramayan Arda Acar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde çifti kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Tunay Acar ve Keziban Pars’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Acar’ın olay öncesi oğluyla vedalaşır şekilde konuştuğu öğrenildi

OĞLUYLA VEDALAŞTI

Olaydan kısa süre önce Tunay Acar’ın, akşam saatlerinde kendisini eve bırakan oğluyla vedalaşır şekilde konuştuğu öğrenildi. Acar’ın oğluna “Seni çok seviyorum, kendine iyi bak” dediği aktarıldı. Çiftin bir ay önce evlendiği ve çevreleri tarafından ilişkilerinin iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA