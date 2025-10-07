Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar

Pamukkale’de kan donduran bir olay yaşandı. 42 yaşındaki Tunay Acar, eşi Keziban Pars’ı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Acar’ın olay öncesi oğluyla vedalaşır şekilde konuştuğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi’nde yaşanan olayda, 42 yaşındaki Tunay Acar ile 44 yaşındaki eşi Keziban Pars arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, bir ay önce evlenen çift, birlikte yaşadıkları apart dairesinde alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı.

Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar - Resim : 1
Tunay Acar, eşi Keziban Pars’ı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti

CİNAYET VE İNTİHAR

Tartışmanın büyümesi üzerine Tunay Acar, eline aldığı tüfekle eşi Keziban Pars’ın başına ateş etti. Pars olay yerinde hayatını kaybederken, Acar aynı tüfekle kendi yaşamına da son verdi.

Babasıyla iletişim kuramayan Arda Acar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde çifti kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Tunay Acar ve Keziban Pars’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar - Resim : 2
Acar’ın olay öncesi oğluyla vedalaşır şekilde konuştuğu öğrenildi

OĞLUYLA VEDALAŞTI

Olaydan kısa süre önce Tunay Acar’ın, akşam saatlerinde kendisini eve bırakan oğluyla vedalaşır şekilde konuştuğu öğrenildi. Acar’ın oğluna “Seni çok seviyorum, kendine iyi bak” dediği aktarıldı. Çiftin bir ay önce evlendiği ve çevreleri tarafından ilişkilerinin iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Göbeği Taksim'de Kan Donduran Cinayet! Para İstedi, Vermeyince Bıçakladıİstanbul'un Göbeği Taksim'de Kan Donduran Cinayet! Para İstedi, Vermeyince BıçakladıGüncel

Okul Bahçesinde Korkunç Cinayet! 16 Yaşındaki Gülden Coni'nin 15 Yaşındaki Katiline Verilen Ceza Belli OlduOkul Bahçesinde Korkunç Cinayet! 16 Yaşındaki Gülden Coni'nin 15 Yaşındaki Katiline Verilen Ceza Belli OlduGüncel

Ankara’da Dehşet! Boşanma Aşamasındaki Eşinin Sevgilisini ÖldürdüAnkara’da Dehşet! Boşanma Aşamasındaki Eşinin Sevgilisini ÖldürdüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Cinayet İntihar
Son Güncelleme:
Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Uyarı: Çok Sayıda İl İçin Alarm! İstanbul Güne Sağanakla Başladı, Günlerce Sürecek Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Uyarılar
O Salgın Tekrardan Hortladı! Hızla Vakalar Artıyor, O Ülke Karantina Altına Alınabilir O Salgın Tekrar Hortladı
Futbol Dünyası Bu Haberle Sarsıldı! 45 Yaşındaki Yıldız Futbolcuya Hapis Şoku: Çocuk İstismarından Gözaltına Alındı 45 Yaşındaki Yıldız Futbolcuya Hapis Şoku!
Köpeğe Ateş Etti, Yoldan Geçen Çifti Vurdu! 1 Ölü, 1 Yaralı Köpeğe Ateş Etti, Yoldan Geçen Çifti Vurdu
ÇOK OKUNANLAR
İsmi Duyulunca Salon Boşaldı! Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Krizi Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Protestosu
Yollarda Yaşlı Araç Alarmı: 6 Milyon Otomobil Tehlike Saçıyor Yollarda Yaşlı Araç Alarmı: 6 Milyon Otomobil Tehlike Saçıyor
Köpeğe Ateş Etti, Yoldan Geçen Çifti Vurdu! 1 Ölü, 1 Yaralı Köpeğe Ateş Etti, Yoldan Geçen Çifti Vurdu
Yargıtay’ın Bozduğu 28 Şubat Davasında Karar Çıktı! Yargıtay’ın Bozduğu 28 Şubat Davasında Karar Çıktı!
Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Uyarı: Çok Sayıda İl İçin Alarm! İstanbul Güne Sağanakla Başladı, Günlerce Sürecek Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Uyarılar