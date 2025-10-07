65 Yaşındaki Esnafı Demir Çubukla Öldürmüştü! Kan Donduran Cinayette Kan Donduran Savunma! ‘Bir Oyun Gibi Düşünün’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 27 Haziran 2023 tarihinde Değirmendere'de salı pazarı girişinde korkunç bir olay meydana gelmişti.

Olay tarihinden 4 gün önce cezaevinden çıkan 23 yaşındaki T.Ç. pazar tezgahı kuran 65 yaşındaki esnaf Şakir Kaya'ya demir çubukla darp ederek öldürmüştü. Korkunç saldırı sonrasında T.Ç. tutuklanmıştı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Hakkında, 'canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açılan T.Ç., Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ve sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten rapor mahkemede okundu.

Demir sopayla dakikalarca darp ederek öldürdü

Cumhuriyet savcısının hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiği T.Ç.’nin savunması ise kan dondurdu.

Kan donduran olayda korkunç 'oyun' savunması

"BİR OYUN GİBİ DÜŞÜN"

Suçlamaları reddeden T.Ç. “Benim işlediğim cinayet bile değil. Adam bir yapay zeka. Bir olay işledim, cezaevinden çıktım. Adam karşıma çıktı. Bir oyun gibi düşünün, adam yapay zeka. Şakir amca ölmedi ki” dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hayatını kaybeden Şakir Kaya

TUTUKLULUĞUNA DEVAM

T.Ç. önceki savunmasında, öldürdüğü Şakir Kaya’nın kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu ve tekrar aynı olayın yaşanacağı korkusuyla cinayeti işlediğini iddia etmişti.

Kaynak: İHA