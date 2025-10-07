Otomobil Takla Attı, 2 Yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak hurdaya döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Mersin’in Mut ilçesi Palantepe Mahallesi Mut-Silifke karayolunda meydana gelen kazada, N.Ş.K. (19) idaresindeki 07 BGT 530 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücüyle birlikte bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

