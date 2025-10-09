AKOM ve Valilik Peş Peşe Uyardı: Sağanak Yağış İstanbul'u Ne Zaman Terk Edecek?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı son hava durumu raporunda, İstanbul’da önümüzdeki bir hafta boyunca aralıklarla yağışların süreceğini bildirdi.

AKOM’un açıklamasında İstanbul’da önümüzdeki bir hafta boyunca havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. Sıcaklıkların 17-20 derece arasında değişmesi beklenirken, sağanak yağışların da İstanbul’u etkisi altına alması bekleniyor.

Sağanak yağış aralıklarla hafta boyu sürecek.

AKOM’un haftalık tahmini ise şöyle:

10.10.2025 Cuma: Parçalı Bulutlu, Sabah Yağmurlu (1-2 kg arası)

11.10.2025 Cumartesi: Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu (3-10 kg arası)

12.10.2025 Pazar: Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu (2-5 kg arası)

13.10.2025 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, Yağış Beklenmiyor

14.10.2025 Salı: Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu (3-7 kg arası)

15.10.2025 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, Yağış Beklenmiyor

İstanbul Valiliği de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayandırdığı açıklamasında, bugün İstanbul’un Şile ve Beykoz ilçeleri başta olmak üzere Kocaeli genelinde ve Sakarya’nın kuzeyindeki Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirtti.

Açıklamada, metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtilirken, bu durumun sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara yol açabileceği kaydedildi.

