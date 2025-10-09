AKOM ve Valilik Peş Peşe Uyardı: Sağanak Yağış İstanbul'u Ne Zaman Terk Edecek?

İstanbul'da sağanak yağışlar etkisini sürdürürken AKOM, megakent için 1 haftalık hava durumu tahminlerini yayımladı. Yağışların İstanbul'u ne zaman terk edeceği belli oldu.

Son Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı son hava durumu raporunda, İstanbul’da önümüzdeki bir hafta boyunca aralıklarla yağışların süreceğini bildirdi.

AKOM’un açıklamasında İstanbul’da önümüzdeki bir hafta boyunca havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. Sıcaklıkların 17-20 derece arasında değişmesi beklenirken, sağanak yağışların da İstanbul’u etkisi altına alması bekleniyor.

Sağanak yağış aralıklarla hafta boyu sürecek.

AKOM’un haftalık tahmini ise şöyle:

10.10.2025 Cuma: Parçalı Bulutlu, Sabah Yağmurlu (1-2 kg arası)

11.10.2025 Cumartesi: Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu (3-10 kg arası)

12.10.2025 Pazar: Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu (2-5 kg arası)

13.10.2025 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, Yağış Beklenmiyor

14.10.2025 Salı: Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu (3-7 kg arası)

15.10.2025 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, Yağış Beklenmiyor

İstanbul Valiliği de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayandırdığı açıklamasında, bugün İstanbul’un Şile ve Beykoz ilçeleri başta olmak üzere Kocaeli genelinde ve Sakarya’nın kuzeyindeki Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirtti.

Açıklamada, metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşebileceği belirtilirken, bu durumun sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara yol açabileceği kaydedildi.

İstanbul'da Trafiğe Sağanak Engeli! Yollar Kilitlendi, Yoğunluk Yüzde 90'a Çıktıİstanbul'da Trafiğe Sağanak Engeli! Yollar Kilitlendi, Yoğunluk Yüzde 90'a ÇıktıGüncel
Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar! Sıcaklıklar Düşüyor, Sağanak ve Fırtına VuracakMeteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar! Sıcaklıklar Düşüyor, Sağanak ve Fırtına VuracakGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

