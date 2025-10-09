Yürekleri Pamuk Gibi Yapan Sevgi Zinciri! Otizmli Çocuklar Minik Dostlarıyla Buluştu

Kilis’te öğretmenleri eşliğinde kedi evlerini ziyaret eden otizmli çocuklar, yürek ısıtan anlar yaşadı. Yavru kedileri severek sevgi dolu vakit geçiren çocukların o anları kameraya yansıdı. İşte izleyenleri tebessüm ettiren o kareler…

Kilis'te özel eğitim gören otizmli çocuklar, öğretmenleri eşliğinde gönüllülerin işlettiği kedi evine misafir oldu. Burada gönüllülerle bir araya gelen çocuklar, kedileri severek ve onlarla oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Yürekleri ısıtan kedi evi ziyareti

“KEDİ SESLERİ ÇIKARDILAR”

Ziyaret sırasında bazı çocukların kedilerle temas kurarken ilk kez ses çıkardığını söyleyen özel eğitim öğretmeni Hasan Kamil Kırşanlı, hayvanların çocukların iletişim becerilerinde büyük rol oynadığını vurguladı.

Hem sevdiler hem de sevindiler

Ses çıkarmayan, iletişim kurmakta zorlanan öğrencileri olduklarını belirten Kırşanlı, “Kedileri görünce büyük bir heyecanla yanlarına koşup kedi sesleri çıkarmaya başladılar. Bu durum bizi çok duygulandırdı” dedi.

“KEDİLERİ ÇOK SEVİYORUM”

Etkinlikten büyük keyif alan otizmli çocuklardan 3,5 yaşındaki Furkan Özsu, "Kedileri çok seviyorum, benim de kedim var. Buradaki kediler çok tatlı" diyerek duygularını paylaştı.

“ONLARIN MUTLULUĞU BİZİ DE MUTLU ETTİ”

Etkinliğe ev sahipliği yapan gönüllülerden Şule Yakar, çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı amaçladıklarını belirtti. Yakar, kedi evinde gönüllü olarak besleme, klinik tedavi ve eğitim çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak “Bugün otizmli öğrencilerimizi misafir ettik. Kedilerle kurdukları etkileşim bizi çok mutlu etti. Onlara hayvanlarla doğru iletişimi öğretmek istiyoruz” diye konuştu.

