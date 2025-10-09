Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı? Özgür Özel'den Net Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'da gerçekleştireceği ziyaretler öncesi İstanbul Havalimanı'nda açıklamalar yaptı. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Özel, İmralı’ya heyet gidişi, ünlülere uyuşturucu operasyonu gibi konulara ilişkin de konuştu.

Özel, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuna “Utanç verici bir operasyon. Gözaltı deseler bunun sebebi sorulur. Yaptıkları işin ne olduğunun hukuk devletinde de karşılığı yok. Bu iş aile hayatına özel hayata saldırı, itibar suikastı” sözleriyle tepki gösterdi.

Torbacının itiraf listesinde iktidarı eleştirenler ünlü isimlerin yer aldığını vurgulayan Özel “Torbanın içinde muhalif olan ünlüler var. Bu 19 kişiden 18’inde bir şey çıksa birince çıkmasa o bir kişiye yaptığınızın hakkını nasıl vereceksiniz?” dedi.

Özel, AKP’li kadın kolları ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı tepki göstermeye davet etti.

"Komisyondan İmralı’ya bir heyet giderse CHP içinde yer alır mı? sorusunu yanıtlayan Özel "Meclis Komisyonu böyle bir konuyu gündemine alacaksa görelim, tutumlarını belirlesinler, sonra bana iletsinler. Komisyon üyelerimizden bu konunun resmileştiğini duymadım. AKP kimi görevlendirdiğini söylesin sonra bize gelip tutumunu sorsunlar" dedi.

"CHP YALNIZLAŞTIRILMAYA MI ÇALIŞIYOR?"

‘CHP yalnızlaştırılmaya mı çalışıyor? sorusuna yanıt veren Özel, CHP’nin mitinglere katılan vatandaşlara yeterince kalabalık olduğunu, ahlaki ve psikolojik üstünlüğünün olduğunu vurguladı. Özel “Kimin nasıl yalnızlaştığını milletimiz görüyor” dedi.

YURT DIŞI TEMASLARI

Özel, hem Fransa’daki Hollanda’daki çok sayıda Türk’ün kendilerini davet ettiklerini belirtti. Özel, yurt dışı temaslarına ilişkin planını ise şöyle açıkladı: Ortak nokta olarak Brüksel’in seçtik. Çok sayıda yabancı konuğumuz olacak. Avrupa’nın dört bir yanından siyaset insanın da aralarında olacağı bir miting düzenleyeceğiz. Yurt dışında geçireceğimiz 4 günün sonunda mücadelemizi Türkiye’den sürdüreceğiz.

